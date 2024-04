La corale cerrese va a Malta

La Società Filarmonika La Valette -AD 1874- di Malta, in occasione della celebrazione del suo 150esimo centenario, ha fortemente voluto come ospite la Corale Ars Nova di Cerro Maggiore, diretta dal Maestro Mauro Ivano Benaglia. Ancora la corale cerrese è chiamata a portare oltre confine, la passione del bel canto italiano, grazie alla sua consolidata professionalità, è in costante evoluzione con risultati che, come detto, vengono apprezzati ovunque. Per questa particolarissima occasione, riportata in risalto anche sul Times di Malta, il Direttore Benaglia ha scelto un programma di respiro europeo, che rimarrà a lungo nel ricordo.