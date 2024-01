Il calendario dell’Ordine Mauriziano presentato all’Associarma

Il prestigioso Calendario Mauriziano per il 2024 è stato presentato nei giorni scorsi all’Associarma di Legnano (Milano) dall’Associazione del Nastro Verde. Un excursus per alcuni principali fatti della storia militare italiana e delle nostre forze armate accompagna il lettore mese per mese, ma di sicuro al termine di questo anno appena iniziato, coloro che si troveranno

in possesso del calendario diffuso dal sodalizio mauriziano sapranno farne oggetto di collezione sia per l’elegante grafica

sia per la ricchezza delle notizie storiche che non mancano per gli appassionati di storia militare e nazionale, contenute numerose pagina per pagina all’interno di questo esemplare.

Un’altra opera di questa associazione di decorati che contribuisce con un’iniziativa lodevole alla conservazione e divulgazione della memoria storica militare al fianco di tante iniziative portate avanti con molto impegno sul territorio lungo l’anno.