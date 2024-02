Grande attesa per le mascotte olimpiche

Bormio si tuffa con decisione nell’atmosfera olimpica. Scuole e territorio, progetti e incontri per l’avvicinamento alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con la regia di Good Bormio, il Gruppo operativo olimpico creato per divulgare i valori e i simboli olimpici, per creare aggregazione attorno a un evento storico destinato a segnare il futuro della località. L’arrivo delle mascotte Tina e Milo, martedì prossimo, è l’appuntamento più importante del mese di febbraio. Nella #roadtobormio2026 anche il Palio delle contrade, che ha preso avvio sabato scorso, e i sopralluoghi dei Noc, i Comitati olimpici nazionali, nelle sedi di gara. Come già avvenuto a gennaio, con la presentazione della nuova mascotte Taneda e l’incontro con il grande campione Sergej Bubka (un mito dell’atletica mondiale ed ex re del salto con l’asta), anche questo mese è denso di eventi con il clou previsto per martedì 20, quando le due mascotte di Milano Cortina 2026 faranno tappa a Bormio. E sarà un incontro speciale tra una marmotta e due ermellini: sarà proprio Taneda ad accogliere Tina e Milo.

"Il programma di iniziative ed eventi al quale sta lavorando Good Bormio è in continuo aggiornamento - sottolinea l’assessore con delega alle Olimpiadi Samanta Antonioli -: teniamo molto a coinvolgere tutti i cittadini e stiamo incontrando le diverse categorie, dai maestri di sci ai commercianti, e le associazioni impegnate sul territorio. È fondamentale comprendere che ciascuno potrà avere un ruolo in ottica olimpica: le idee, le sensibilità e le attitudini dei diversi attori ci aiuteranno a definire progetti destinati a durare nel tempo". F.D’E.