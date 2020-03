Sondrio, 19 marzo 2020 - Gli agenti della Polizia di Stato della questura di Sondrio hanno arrestato un giovane valtellinese, classe ’94, sorpreso alla guida della propria auto con della sostanza stupefacente che, immessa sul mercato, avrebbe procurato una cospicua somma di denaro.

Il giovane, fermato nella notte tra mercoledì e giovedì, alla richiesta dei documenti e dell’autocertificazione in merito alla sua presenza fuori dall’abitazione, si è mostrato da subito nervoso e agitato e ha fornito una giustificazione poco plausibile. Ciò ha insospettito gli agenti che hanno approfondito il controllo rinvenendogli addosso alcuni involucri contenenti 140 grammi di Hashish, 0.45 grammi di cocaina e 8.88 grammi di eroina. Il controllo è stato esteso anche all’abitazione della madre dove il ragazzo è domiciliato e, nascosti all’interno di una cassettiera nella camera da letto ad uso esclusivo del ragazzo, sono stati trovati un ulteriore involucro contenete circa 10 grammi di Hashish, 12 compresse di “Rivotril”, 3 flaconi di “metadone” ed un bilancino di precisione.

Dopo le formalità di rito Ilgiovane è stato tratto in arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà e messo agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.