Fiaccolata in città perché nel mondo torni la pace

Una fiaccolata per la pace e per il cessate il fuoco, in Ucraina, come in Palestina e in tutti i luoghi del mondo dove si combatte, uccide, muore. La organizzano per sabato i volontari della Tavola lecchese per la pace, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione promossa dagli attivisti di Europe for peace, Rete italiana pace e disarmo e Assisi pace giusta. Il ritrovo è alle 18:15 sul sagrato della basilica di San Nicolò a Lecco. La fiaccolata si snoderà per le vie e le piazze centrali della città.