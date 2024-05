Sondrio, disturba i clienti al bar: bloccato col taser e arrestato

Sondrio, 4 maggio 2024 – Pomeriggio movimentato venerdì scorso all’esterno del bar Desa (zona piazzale Bertacchi) a Sondrio. Gli agenti della Polizia di Stato – utilizzando il taser – hanno arrestato un uomo italiano diventato molesto con i gestori del pubblico esercizio e con gli avventori.

Alla vista del personale in divisa l’uomo ha aggredito gli agenti. Ora si attende la convalida dell’arresto. Non è la prima volta che il bar Desa è teatro di fatti poco edificanti. Il questore aveva imposto la chiusura per alcuni giorni del locale e il Comune, proprietario dell’immobile, ha avviato l’iter di sfratto.