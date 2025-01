Bertolaso e Melazzini nel capoluogo . Incontro con gli amministratori locali

Anche per la sanità valtellinese non mancano i problemi. Lunghe liste di attesa per una visita, ore e ore passate al Pronto soccorso se non si è in pericolo di vita, medici di fuori provincia che non sono attratti dalla periferica valle dell’Adda, scarsità di infermieri, senza toccare il tema futuro del Morelli, un pezzo di storia della provincia. Nei giorni scorsi c’è stato pure un valzer di manager della sanità che ha suscitato malumori. Oggi saranno a Sondrio per interloquire con il territorio Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare e Mario Melazzini, direttore generale del Welfare. Un momento importante sarà nella sala Succetti di Confartigianato Sondrio con i sindaci della provincia.