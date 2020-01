Sesto San Giovanni (Milano), 5 gennaio 2020 - Neppure il freddo di queste prime mattine dell’anno ha fermato la carica dei “park runner”, il popolo dei podisti che da oltre tre anni ogni sabato mattina si dà appuntamento nel Parco Nord per una corsa di 5 chilometri che ha un sapore sempre più internazionale. Ieri mattina, per il primo appuntamento del 2020, il ritrovo di “ParkRun” ha abbondantemente superato il numero di cento partecipanti che si sono ritrovati nella zona della Montagnetta, tra Sesto San Giovanni e Milano, dove alle 9 in punto ha preso il via la corsa cronometrata su un circuito di un chilometro. Tra loro c’erano un gruppo di inglesi, che si trovano a Milano per lavoro, un gruppo di russi, in Italia per turismo, e un’intera famiglia proveniente da Boston, che ha trascorso le feste in Italia.

Perché “ParkRun” non è una corsa come le altre. Non è né una gara, né un gruppo di corsa come quelli che stanno spopolando a Milano. Si tratta invece di un movimento internazionale nato in Inghilterra senza scopo di lucro nel 2004, che ha come obiettivo la promozione della corsa nei parchi. In tutto il mondo, ogni sabato mattina, ci sono migliaia di runner, si calcola circa 6 milioni, che si ritrovano per correre la loro 5 chilometri e cercare di migliorare continuamente il proprio tempo. L’iscrizione è gratuita e non comporta alcun onere. Tanto che anche in Italia conta oltre 13mila iscritti in 16 diversi luoghi.

Milano è stata la seconda città d’Italia a creare un punto di ritrovo ParkRun. Lo ha fatto nel Parco Nord: "Era il 24 settembre del 2016 quando abbiamo cominciato – racconta Masssimiliano Fava, oggi race director –. Da allora sono migliaia le persone che hanno corso con noi. Alcuni hanno superato le cento corse. Altri si sono appena iscritti. In questi tre anni ognuno di noi ha avuto modo di conoscere tante persone provenienti da ogni parte del mondo e di correre con loro".

Anche ieri mattina, nonostante il periodo di ferie, “ParkRun” ha invaso il polmone verde del Nord Milano con runner provenienti da ogni parte del mondo. "Questo movimento trasmette un messaggio universale di sostenibilità – ricorda Matteo Di Felice, che con il suo sito internet ideegreen ha sostenuto anche economicamente le gare italiane per tutto il 2018 -. Il segreto del successo è che si tratta di un evento nel quale ognuno può correre con altre persone, ma può anche sfidare se stesso e migliorarsi".

Al Parco Nord sono mediamente oltre 150 i runner che si danno appuntamento il sabato, con una punta di oltre 230 partecipanti in un sabato del settembre scorso. Il record femminile del tracciato è detenuto da un’atleta australiana, Hannah Oldroyd, che si trovava a Milano in vacanza. "Un grande merito va anche ai tanti volontari che ogni sabato garantiscono il servizio di cronometraggio e il ristoro", ricorda il sestese Marco Airaghi, volontario che i runner milanesi conoscono con il soprannome di “Capitano scatenato”.