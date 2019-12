Sesto San Giovanni (Milano), 26 dicembre 2019 - Una anziana donna è finita in ospedale per un grave stato di intossicazione in seguito a un incendio che ha distrutto il suo appartamento nella serata di ieri, 25 dicembre. Le fiamme sono divampate al quarto piano di un condominio di via Gorizia, dove la donna, 75 anni, abitava da sola. Era da poco rientrata da una giornata trascorsa con il figlio per festeggiare il Natale. A quanto pare avrebbe acceso una stufa elettrica per riscaldarsi, ma l'apparecchio avrebbe scatenato le fiamme che in pochi minuti hanno invaso l'alloggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia del commissariato di Sesto, e i carabinieri, che insieme hanno operato in condizioni di grave emergenza per portarla in salvo.

I soccorritori hanno dovuto evacuare l'edificio. Altre 5 persone sono rimaste leggermente intossicate. Tra loro un carabiniere che stava portando soccorso. La 75enne è rimasta intossicata ed è stata portata d'urgenza dai paramedici del 118 all'ospedale Niguarda. Le fiamme sono ora domate nel giro di un'ora, ma i soccorsi sono andati avanti a lavorare fino a tarda sera.