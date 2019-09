Cologno Monzese (Milano), 23 settembre 2019 - E' entrato in azione di domenica mattina, approfittando dello scarso afflusso di pendolari alla stazione Cologno Centro della metropolitana. Con una grossa tenaglia si è avvicinato a una bicicletta lasciata in sosta ed ha tentato di tranciare la catena, per poter fuggire in sella alla due ruote. Ma è stato clamorosamente colto in flagranza di reato dai carabinieri della locale Tenenza che lo hanno fermato. Il ladro in trasferta è un monzese di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine per simili reati. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato.

© Riproduzione riservata