Cinisello Balsamo (Milano), 31 maggio 2019 - La cardiologia è la sua professione. Il running e in particolare la maratona sono la sua passione. Il dottor Flavio Doni è riuscito a coniugarle in un centro di medicina sportiva che è unico nel suo genere, perché incorpora un inedito “Centro Running” che si propone di fornire servizi e consulenze a tutti gli appassionati di corsa, siano essi atleti oppure semplici cultori del fitness. Il nuovo Centro Running è stato allestito all’interno della PalaCooper di via Diaz a Cinisello, la palestra sportiva nella quale si allenano diverse realtà sportive del territorio.

Qui, già da qualche tempo, il Consorzio Il Sole, che gestisce i poliambulatori di Cinisello, aveva dato vita a un centro di medicina sportiva che fornisce servizi per bambini e adulti. «Il Consorzio il Sole è stato lungimirante nel voler realizzare un ambulatorio per chi fa sport a Cinisello, dove abbiamo un pubblico di oltre 20mila sportivi, ma fino a poco tempo fa non disponevamo di una struttura specializzata. Io ho voluto portare la mia esperienza e la mia passione, realizzando al suo interno un inedito ambulatorio dedicato al running». Nel Centro Running di via Diaz, sono stati attivati servizi come il test per la determinazione della soglia anaerobica, che rappresenta la base per l’avvio di un serio programma di allenamento.

«Possiamo condurre una visita medica specifica per il runner, nella quale determiniamo la massa magra e la massa grassa, la soglia lattacida e tutti i parametri necessari a impostare un programma di allenamento e di alimentazione adeguato – spiega Flavio Doni – Inoltre contiamo di utilizzare la palestra e i vicino Parco Nord per promuovere gruppi di running, sedute di yoga o di stretching». Il cardiologo cinisellese, celebre tra gli sportivi che da molti anni si rivolgono a lui per chiedere consigli per la salute e l’allenamento, ha al suo attivo una lunga carriera di maratoneta, con la partecipazione a decine di gare in tutto il mondo. Negli ultimi anni, si è anche dedicato al triathlon. Alla passione per lo sport praticato, ha unito anche quella per la scienza dello sport, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento specifici che oggi gli consentono di allenare e di preparare gli atleti. Grazie alla sua professionalità di cardiologo, Flavio Doni si occupa anche di riportare all’attività sportiva alcuni atleti che a causa di piccole patologie avevano perso l’idoneità agonistica.