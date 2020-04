Cinisello Balsamo (Milano), 24 aprile 2020 - Un tavolo di confronto al quale siederanno i imprenditori, avvocati, ma anche insegnanti, esperti in urbanistica e naturalmente politici. L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ha reso pubblici i nomi delle personalità locali che prenderanno parte al Tavolo delle Esperienze, lo strumento per condividere osservazioni, bisogni e possibili interventi per il rilancio della città. Tra loro c'è anche un ex sindaco, Daniela Gasparini, di centrosinistra, che è stata a lungo nell'amministrazione cinisellese, con tre mandati da sindaco, prima di compiere esperienze in Provincia di Milano e in Parlamento.

Tra i nomi indicati dal sindaco Giacomo Ghilardi c'è Ali Reza Arabnia, imprenditore internazionale che si distingue per la forte sensibilità all'innovazione; Massimiliano Riva, presidente di Assolombarda per la zona Nord Milano; Franco Sacchi, direttore responsabile dell'attività di ricerca e Sistema Qualità del Centro Studi PIM (Programmazione Intercomunale area Metropolitana); Franco Sala, assicuratore, impegnato nella società civile e membro del Cda della Fondazione Comunitaria Nord Milano; avvocati come Massimo Melica, cassazionista del Foro di Milano e componente del Comitato Tecnico scientifico Semplificazione della Regione Lombardia; Maurizio Boifava, amministrativista e componente del Consiglio direttivo della Società lombarda degli avvocati amministrativisti; Sandro Sisler, avvocato e dirigente di Ente Pubblico; Giuseppe Meroni, insegnate, già dirigente scolastico, presidente Diesse e IRRE (Ministero della Pubblica Istruzione); Francesco Cacopardi, Direttore dell’Istituto Luigi Gatti, centro Ricerca e Formazione e responsabile di Apaconfartigianato Imprese Nord Milano; un rappresentante di Ciessevi, il Centro Servizi per il Volontariato, e infine un rappresentante del Decanato cittadino.

“Nell’immediato abbiamo fatto fronte a numerose richieste di aiuto di molti cittadini, ma contemporaneamente alla gestione dell'emergenza, occorre portarsi avanti e guardare al domani per non farsi trovare impreparati quando sarà il momento di ripartire - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Dobbiamo già da ora porre le basi della rinascita cittadina. La sfida per i componenti del tavolo, ciascuno con le proprie professionalità e competenze, sarà quella di portare esperienze, contribuiti ideativi e di confrontarsi su possibili progetti e percorsi che possano sostenere la vita e le attività della città”.

Il tavolo comincerà a confrontarsi in modo virtuale, anche attraverso gli strumenti delle videochiamate, portando idee e proposte. Le iniziative che verranno portate al tavolo potranno essere sostenute dalle donazioni raccolte dal fondo Banca del Dono, che dovrà essere quindi alimentato da micro, piccole e grandi donazioni.

Sul fronte politico, il lancio di questa “commissione” è stato accolto con un giudizio tiepido dal centrosinistra che condivide l'esigenza di dare energia al rilancio della città ma pone alcuni dubbi: “Vanno chiariti tempi, obiettivi e criteri di composizione e soprattutto evitate sovrapposizioni – afferma Andrea Catania, capogruppo consigliare del partito democratico -. La fase due è alle porte, bisogna lavorare ora su proposte concrete e realizzabili ed evitare discussioni sui massimi sistemi, senza escludere il Consiglio Comunale e il confronto con le associazioni della città. Come Pd siamo pronti a dare il nostro contributo per la città. Infine, vediamo il nome di un ex sindaco tra i componenti – sottolinea - Una scelta positiva che dimostra il valore dell'eredità delle amministrazioni di centrosinistra, nonostante gli attacchi strumentali spesso ricevuti nei mesi passati”.

© Riproduzione riservata