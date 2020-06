Cinisello Balsamo (Milano), 12 giugno 2020 – Era il momento che tanti attendevano. L'ospedale Bassini di Cinisello è finalmente Covid free. A 100 giorni dall’inizio dell’emergenza che ha avuto l’Ospedale Bassini tra i centri italiani in prima linea, ieri è stata dimessa l’ultima paziente che si trovava ancora ricoverata. Si tratta di una donna anziana che è rimasta in ospedale molte settimane, ma che oggi, venerdì 12 giugno, ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari, salutata da medici e infermieri che in queste dure settimane le sono stati accanto. Ora l'ospedale può finalmente tornare alla normalità in sicurezza. Dalle prime ore della mattina sono iniziate le attività di sanificazione di tutti gli ambienti per consentire di accogliere in reparto i pazienti provenienti da pronto soccorso e far ripartire da lunedì le attività chirurgiche programmate e le attività di cardiologia interventistica.

Saranno due le sale operatorie attive oltre ad una dedicata all’emergenza. Per i soli casi urgenti, nei quali non sarà possibile accertare in modo tempestivo la positività al Covid, verrà adoperata una sala appositamente isolata. Per tutti gli altri, in fase di pre-ricovero verrà eseguita una attenta valutazione e ad esami clinici volti ad escludere la positività al virus. Rimane attivo il reparto filtro, con stanze singole, destinato ad accogliere quei pazienti con sintomatologia sospetta provenienti dal pronto soccorso e che necessitano di un ricovero in attesa dell’esito del tampone. È ripartita anche l’attività ambulatoriale con una totale riorganizzazione dei flussi di ingresso per consentire il necessario distanziamento interpersonale e da lunedì 22 giugno l’ingresso al Centro Prelievi sarà consentito solo su prenotazione (tel. 02 5799.2200 lun-ven: 8-17).