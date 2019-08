Cinisello Balsamo (Milano), 19 agosto 2019 - Ladri di bicicletta e in tandem. Nel giro di due ore la polizia locale di Cinisello Balsamo è riuscita a risolvere il caso, che era stato portato da una signora derubata della sua bicicletta. Una due ruote da città, senza particolare valore economico, che era stata appoggiata al muro mentre la donna era entrata in banca per prelevare. All’uscita, la sua bici non c’era più.

In contemporanea, il vicecomandante ferma un 25enne, già conosciuto, che stava circuendo un’anziana, probabilmente chiedendole dei soldi. E, soprattutto, che era a bordo di una bicicletta. Da una rapida verifica, è risultato che il mezzo del 25enne fosse lo stesso rubato alla prima signora, ma il ladro non è il 25enne ma un altro ragazzino. Si tratta di un pre adolescente, rintracciato poi dagli agenti. Interrogato in comando, avrebbe raccontato di aver prestato la bici al 25enne che doveva andare a comprare delle birre. “Mi stavo anche preoccupando che mi avesse rubato la bici, perché dopo 15 minuti non lo vedevo ritornare”, ha infine raccontato in comando per cercare di discolparsi. Il ragazzino non è stato denunciato, la bici è stata restituita alla proprietaria dopo poco tempo.