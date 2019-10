Bresso (Milano), 17 ottobre 2019 - Lo spettacolo “Io al posto tuo” sbarca a Bresso, in anteprima sul territorio lombardo, per sensibilizzare le famiglie, le scuole e le società civili sull’importante tematica dei disturbi specifici dell’apprendimento: tra questi, il più conosciuto è la dislessia. Domani sera, alle 20.30, sul palco del cine-teatro San Giuseppe di via Isimbardi 30, il performer Luca Vullo porterà in scena l’adattamento teatrale dell’omonimo fumetto “Io al posto tuo“, scritto dalla Rete Genitori Dsa di Cuneo. Grazie alle sue abilità artistiche, miscelando comicità e nuove tecnologie, Vullo vestirà i panni di un ragazzo con le sue difficoltà, vissute nei risvolti tragicomici e autoironici, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico; in suo aiuto, accorreranno immagini suggestive, animazioni grafiche e impatti sonori, creati per far immedesimare gli spettatori con quanti appunto convivono con i disturbi dell’apprendimento.

L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale bressese “Olè, oltre l’emozione”: «Invitiamo il mondo della scuola, le famiglie e gli educatori a partecipare allo spettacolo. – spiega Elena Colella, presidente di Olè – Sarà un’importante opportunità per avere informazioni utili e concrete sui disturbi dell’apprendimento dei bambini». Ingresso libero. Infoweb: www.ole.mi.it.