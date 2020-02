Bresso (Milano), 28 febbraio 2020 - Santa messa in diretta streaming su Facebook e Instagram, una volta al giorno, con i sacerdoti della città. La comunità pastorale della Madonna del Pilastrello, che comprende le tre parrocchie e i tre oratori, permette ai tanti fedeli residenti di seguire la funzione religiosa da casa collegandosi alle pagine @oratoridibresso di Fb e di IG, con un nuovo modo di vivere la fede: vale a dire, la "Comunità ai tempi del coronavirus". Come in tutta la diocesi milanese nessuna celebrazione religiosa nelle chiese locali, anche se restano aperte.

On line, per i giorni feriali la messa inizia alle 19. Sabato ci sarà alle 11 e domenica alle 10: "La funzione viene celebrata ogni volta in una chiesa diversa del nostro territorio. – spiega don Andrea Carrozzo, responsabile pastorale giovanile del Decanato di Bresso – Alla Messa sono presenti i sacerdoti della comunità religiosa bressese e alcuni giovani degli oratori per le riprese in streaming. La nostra comunità pastorale affronta così il coronavirus. Su Facebook abbiamo superato giovedì le oltre 600 visualizzazioni".