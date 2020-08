Rho (Milano), 3 agosto 2020 - Cinquecentomila euro per la realizzazione della piazza davanti al teatro “Roberto De Silva”, che sta sorgendo a Rho. È la cifra stanziata da Regione Lombardia. Nell’ambito dell’assestamento di Bilancio 2020-2022 per l’utilizzo del Fondo interventi necessari alla ripresa economica, la Lega ha presentato un ordine del giorno che aveva come primo firmatario il consigliere Simone Giudici che chiedeva di destinare questo importante finanziamento alle casse comunali rhodensi.

L’ordine del giorno è stato approvato, "la Regione ha fatto un enorme sforzo economico, mettendo sul piatto una cifra mai vista prima in un bilancio regionale: 3 miliardi dedicati al Fondo interventi per la ripresa. Ho voluto presentare un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale al cofinanziamento, per un totale di 500mila euro sui 700mila previsti, di un’opera importante per il Comune: la realizzazione della nuova piazza del teatro, che sorgerà in via Dante. Realizzare una piazza è fondamentale e con questo stanziamento si dimostra come la Regione intenda sostenere chi investe nella cultura".

Il progetto della piazza davanti al teatro, che la Bracco Real Estate sta realizzando nell’ex area industriale Diana De Silva, prevede la demolizione dell’edificio che sorge tra via Dante e via Castelli Fiorenza, zone con verde, panchine e altri elementi architettonici. È prevista anche l’installazione di alcuni pilastrini a scomparsa per bloccare l’accesso delle auto nell’ultimo tratto di via Dante, che verranno utilizzati in occasione degli spettacoli o altri eventi per rendere tutta l’area pedonale.