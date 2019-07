Rho (Milano), 3 luglio 2019 - Aveva lasciato incautamente la bicicletta in strada senza lucchetto, davanti a un negozio della centralissima via Matteotti dove era entrato per far compere. Uscito dal locale la bici, del valore di circa 2000 euro, era sparita. Il proprietario della bici, un giovane di 23 anni, a quel punto si reca al Commissariato di Rho Pero per denunciarne il furto. Dopo aver formalizzato il tutto, esce dagli uffici e poco più in là, all'altezza di via Pace, nota un ragazzo a bordo di una bicicletta che subito riconosce.

Il ladro, si accorge di essere stato scoperto, abbandona la bici a terra allontanandosi a piedi, più tardi ai poliziotti dichiarerà di averla trovata incustodita e di averla presa solo per utilizzarla. Allertati dal proprietario in pochi attimi i poliziotti lo hanno, infatti, rintracciato. Denunciato per furto il giovane, 20 anni, ucraino con precedenti di polizia con il permesso di soggiorno scaduto è stato segnalato per la sua posizione irregolare sul territorio.