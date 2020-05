Rho (Milano), 21 maggio 2020 - «Anche se non c’è ancora un protocollo di sicurezza specifico per le palestre, noi ci siamo portati avanti: abbiamo sanificato ambienti e attrezzi, distanziato le macchine da allenamento, fatto le prove nella sala corsi per decidere quante persone possono starci. Quando riapriremo ci saranno delle regole da rispettare in modo scrupolo per la sicurezza di tutti. Noi siamo pronti a ripartire, l’auspicio è che anche i nostri iscritti abbiano voglia di tornare in palestra ad allenarsi e fare corsi".

In via Giuseppe Verdi 6 a Rho nella palestra Magic Power, 1000 metri quadrati, trenta collaboratori e 800 iscritti, dopo tre mesi di stop è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura. La prima data ipotizzata era stata quella del 18 maggio, slittata al 25 maggio e ora, in Regione Lombardia, al 31 maggio. "Noi abbiamo chiuso il 28 febbraio - spiega Claudia Santoro, responsabile della palestra - in questi mesi siamo riusciti a stare vicini ai nostri iscritti con la realizzazione di video e dirette di allenamento, corsi di pilates, live di tonificazione, video con consigli del pubblicati sui profili social della palestra e con la realizzazione di un sito, una sorta di palestra virtuale. Spero che tutti diano valore a questi servizi offerti durante i mesi di chiusura". In questi tre mesi le palestre sono state dimenticate, nessun aiuto da parte del Governo, nessuno stipendio per i collaboratori sportivi, ma spese fisse e utenze da pagare, "non voglio fare polemiche, adesso abbiamo solo voglia di ricominciare e rivedere i nostri iscritti". Così da giorni Claudia, insieme a Giorgia Bergamini (responsabile dei corsi) e Donata Torricelli (responsabile amministrativa), sono tornate in palestra per preparare gli spazi. All’ingresso e in tutte le sale sono stati installati dispenser con sensore per l’igienizzazione delle mani. Ci saranno anche delle bombolette spray per la pulizia degli attrezzi aerobici, "saranno gli utenti a fare questa operazione, ogni volta prima di iniziare ad usare la macchina". Ingressi contingentati negli spogliatoi e in sala corsi, "saremo noi a sistemare i tappetini per le lezioni, massimo 16, in modo da rispettare la distanza obbligatoria e al termine di ogni lezioni ci sarà la sanificazione. Per partecipare ai corsi gli iscritti dovranno prenotarsi con un App e accertarsi che ci sono posti disponibili", spiega Giorgia.

Gli unici corsi che non potranno riprendere sono quelli da combattimento per evitare il contatto. Gli ambienti saranno sanificati due volte al giorno. Prima di accedere alla palestra gli iscritti dovranno compilare un modulo di autocertificazione in cui dichiarano sotto la propria responsabilità di essere sani e di non essere entrati in contatto con persone affette da Covid. "Nei prossimi giorni faremo un video tutorial e lo invieremo ai nostri iscritti con tutte le indicazioni e le regole per accedere in palestra - conclude Claudia - riprenderemo l’attività in palestra ma, considerato il successo, continueremo anche con la ‘palestra virtuale’ sui social".



© Riproduzione riservata