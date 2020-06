Novate Milanese (Milano), 17 giugno 2020 - A 98 anni supera brillantemente il Coronavirus. A raccontare la storia di Clementina Elli è la figlia, la novatese Loredana Gandossi, 72 anni. "Si è conclusa una parentesi importante per la vita di mia mamma. È riuscita ad uscire dal Covid che ha preso nella Rsa nel quartiere di Affori a Milano". La signora Clementina è ricoverata nella struttura sanitaria da circa tre anni, dopo problemi di deambulazione e per la demenza senile. Nonostante non sia del tutto lucida e alterni momenti di fantasia a momenti reali, si è accorta che qualcosa non andava. Non tanto in lei, dolori, febbre o la camera in isolamento, ma la vestizione degli infermieri e dei dottori. Mascherine, guanti, occhiali hanno attirato l’attenzione della paziente, che si è chiesta cosa stesse succedendo. Nel giro di poco, però, vedere i suoi assistenti così vestiti è diventata per lei un’abitudine. Nel frattempo i contatti con la figlia Loredana sono stati possibili grazie a videochiamate e telefono.

«Non avrei mai pensato di vedere mia mamma in videochiamata, abbiamo parlato e mi sono rassicurata sulla sua salute. Con il tempo e le malattie è emersa la parte del suo carattere più dolce, gentile e anche simpatica. Sorrido quando con le infermiere in generale sia italiane che straniere lei parla in milanese e pretende che lo parlino anche loro e la capiscano", continua la Loredana. Dopo l’ennesimo tampone negativo, nella Rsa hanno festeggiato con una fetta di torta ai ricoverati l’uscita dal Covid di Clementina, un altro momento piacevole che ha sollevato ancora di più il suo morale. Lei è inoltre la cugina di Mario Monzani, detto Marietto, personaggio che era molto conosciuto a Novate e godeva dell’affetto di tante persone, che è mancato da qualche anno.