Cornaredo (Milano), 26 gennaio 2020 - Sogna di fare l’ingegnere elettronico, non ha una materia preferita ma spiega, "vado bene in inglese", ha undici anni e frequenta la classe prima E alla scuola media Muratori: è Federico Leucci, il nuovo baby sindaco di Cornaredo. È stato eletto lo scorso 10 gennaio dagli alunni delle classi quinta elementari e delle classi prima, seconda e terza media.

La sua lista "Insieme è meglio" ha ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto a quelle degli avversari. Ieri mattina nell’aula consigliare della Filanda c’è stato il giuramento, la consegna della fascia tricolore da parte del sindaco dei "grandi", Yuri Santagostino, la presentazione dei 24 componenti del consiglio delle ragazze e dei ragazzi che resteranno in carica per due anni. "Ci piacerebbe realizzare dei murales per sensibilizzare tutti i cittadini sui temi ambientali, chiederemo all’amministrazione comunale l’apertura di un centro giovani nella frazione di San Pietro all’Olmo perché non tutti hanno la possibilità di frequentare quello di Cornaredo e quindi restano a casa - spiega il baby sindaco - l’organizzazione di eventi pubblici sull’inquinamento, laboratori di bricolage con carta e plastica riciclata, l’adozione a distanza di animali. Inoltre chiederemo al Comune di aggiustare le fontanelle che ci sono nei parchi pubblici e di metterne delle nuove. Sempre nei parchi si potrebbero realizzare delle aree fitness per dare a tutti la possibilità di fare attività fisica".

Federico e il nuovo baby consiglio hanno in mente tante idee e progetti per migliorare Cornaredo e le scuole. Ma anche due sogni? "Ci piacerebbe che a Cornaredo ci fosse uno skate park e un pump trake, ma anche la possibilità di noleggiare bici e monopattini elettrici". Il sindaco senior Santagostino quando aveva dodici anni fu il primo baby sindaco cornaredese e crede molto nel progetto del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, "siamo qui per essere pungolati dai ragazzi che ci hanno già fatto tante richieste interessanti, purtroppo sarà impossibile trovare modi e risorse per realizzare tutti i progetti, ma li ascolteremo per rendere più bella la nostra comunità". Il progetto realizzato insieme agli educatori della cooperativa Koinè quest’anno ha coinvolto quasi 800 alunni e ben 156 di loro hanno accolto con entusiasmo e passione l’invito di essere protagonisti, hanno fatto le liste, scelto il candidato sindaco, preparato il programma e poi lo hanno presentato ai loro compagni di scuola come in una vera e propria campagna elettorale. "Anch’io quando frequentavo le scuole medie sono stato consigliere comunale baby - commenta Jacopo Perazzoli, assessore all’Istruzione - quell’esperienza è stata per me come una ‘sveglia’ ad interessarmi della cosa pubblica e della comunità cornaredese".