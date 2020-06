Rho (Milano), 11 giugno 2020 - Via libera alla convenzione tra Comune di Rho, Comune di Milano, Arexpo e Lendlease che attiva la concessione a Lendlease, per un periodo di 99 anni, dell’area sulla quale sta sorgendo Mind Milano Innovation District. Il documento è stato sottoscritto nei giorni scorsi anche da Città Metropolitana di Milano, Rete Ferroviaria Italiana, come titolari di alcune aree, e dai tre soggetti che stanno realizzando progetti d’interesse pubblico: Gruppo San Donato per Ospedale Galeazzi, Human Technopole e Università degli Studi di Milano.

L’area di oltre un milione di metri quadrati, situata alle porte di Rho, nel 2015 ha ospitato l’Esposizione Universale e ora si prepara ad accogliere lo Human Technopole, il nuovo ospedale Galeazzi, le facoltà scientifiche dell’Università Statale e aziende private legate al settore della ricerca scientifica, medica e farmaceutica. "Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di questo tassello dell’iter urbanistico, che permetterà di riprogettare il sito che ha ospitato Expo 2015 - commenta il sindaco Pietro Romano -. Questo risultato è ancora più apprezzabile in quanto è stato conseguito durante il periodo di emergenza sanitaria. Una dimostrazione di solidità del progetto, un esempio di sviluppo e di rigenerazione urbana unica in Italia in questo momento".

La firma della convenzione conclude l’iter urbanistico e pone l’area nella piena disponibilità di Lendlease che proseguirà nello sviluppo del distretto con la realizzazione del masterplan e la progettazione urbanistica. Intanto i tre progetti pubblici sono in fase di realizzazione, dall’esterno sono ben visibili gru e operai al lavoro. Martedì pomeriggio, infine, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione della consigliera 5 Stelle Monica Forte, emendata dalla Lega e dal Pd, che prevede l’istituzione di un tavolo sull’area Mind, a guida regionale, che coinvolga tutti gli attori territoriali. "Bene il tavolo, la Regione lo attivi subito, anche perché la Cabina di Regia prevista dall’Accordo di Programma non si sta riunendo - commenta il vicepresidente del consiglio regionale, Carlo Borghetti (Pd) - il tavolo dovrà sostenere interventi, come la riqualificazione dell’area ex Cava Ronchi e aree contigue alla A8. Oltre all’urgenza di definire uno sviluppo del trasporto pubblico a servizio dell’intero comparto Nord-Ovest Milano (Rho, Lainate, Arese) che deve prevedere anche il prolungamento della MM1 oltre la fermata di Rho-Fiera e la realizzazione del parcheggio multipiano di interscambio presso la fermata di Rho-Fiera".