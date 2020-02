Cinisello Balsamo (Milano), 7 febbraio 2020 - Crocetta è stato il luogo nel quale il giovane Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, ha trascorso la sua infanzia e tratto ispirazione per l’esordio musicale nel genere rap e trap. Il rione cinisellese è stato anche il luogo nel quale Sfera ha fatto discutere con i suoi testi dedicati alla droga e i video sul disagio giovanile. Ma ora che è un celebre protagonista della scena italiana, Sfera Ebbasta non si è dimenticato delle sue origini e proprio alla Crocetta ha deciso di dare vita a un progetto sociale senza precedenti: aprirà uno studio di registrazione gratuito per rap e trap riservato ai ragazzi che vogliono mettersi in gioco.

Una nuova opportunità al centro diurno giovanile che già ospita Cross Radio, una web radio gestita dai giovani. Sfera, con il sostegno del brand sportivo Adidas, ha deciso di trasformarlo in un luogo capace di sostenere il protagonismo giovanile. La radio, la musica e il centro di aggregazione Icaro che sorge in via Abruzzi sono dei potentissimi poli di attrazione per i ragazzi che qui possono esprimere potenzialità e creatività. Il progetto finanziato da Adidas vede la partecipazione del Comune, che da anni lavora nel quartiere con programmi educativi. La radio è gestita con la collaborazione degli educatori della coop sociale Il Torpedone e La Grande Casa e piano piano si è ritagliata un ruolo di protagonista nel quartiere.

«Il centro di aggregazione Icaro è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi – spiega Nicola Basile, vicepresidente della cooperativa sociale Il Torpedone -. Cross Radio è stato uno snodo importante. Oggi siamo molto felici, grazie al contributo di Adidas e Sfera Ebbasta, di poterne rilanciare l’attività e costruire uno studio di registrazione rap e trap". Il nuovo studio trasformerà la web radio in uno strumento in grado di integrare i diversi soggetti culturali attivi sul territorio, come il centro culturale Pertini, lo spazio Cofò e Cinifabrique. "Quando un giovane che ha raggiunto l’apice del successo come Sfera Ebbasta ha ancora nel cuore la sua città nascono proposte davvero eccezionali - commenta il sindaco Giacomo Ghilardi -. Questa proposta genera un circolo virtuoso da cui tutta la comunità potrà trarre giovamento". L’intento della campagna voluta da Sfera Ebbasta è sottolineare l’importanza del lavoro di squadra per ottenere risultati e stimolare i giovani a costruire il loro futuro. Lo studio dovrebbe essere pronto per la fine di marzo.