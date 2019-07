Milano, 24 luglio 2019 - "D'estate, tendenzialmente, fa caldo. Ma se sei un operaio della Bonetti Acciai e lavori il ferro alla temperatura esterna si somma quella prodotta dai macchinari e la situazione - segnala la Fiom-Cgil di Milano - diventa davvero insopportabile". E nei reparti produttivi dei due siti di Lainate e Cantalupo succede davvero: nelle giornate da allarme caldo, "il termometro raggiunge gradazioni insostenibili tali da mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori", denuncia la Fiom. E per alleviare il disagio che si fa? "A nulla sono valse, fino ad ora, le segnalazioni fatte all'azienda: il gruppo dirigente (che, ovviamente, sta in una palazzina con aria condizionata) a quanto pare pensa di risolvere il problema distribuendo acqua", segnala la sigla della Cgil. E così agli operai non è rimasto che incrociare le braccia. "Per convincere l'azienda a intervenire e ottenere condizioni di lavoro dignitose, gli operai della Bonetti Acciai hanno deciso di scioperare per due ore a fine turno" domani e venerdì.

