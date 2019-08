Bollate (Milano), 20 agosto 2019 - Il "CamperOne", la cagnolina Luna e le prime 100 copie del disco “SuperEroe” consegnate a tappe. Le vacanze di Andrea Pilotta lungo l’Italia sono nel solco della sua rivoluzione d’amore. Ha già toccato 16 città e consegnato 91 copie del disco a chi lo ha contattato e si trovava sulla sua rotta. Le prime le ha portate a Yuri e Sienne a Franciacorta (Brescia), è passato da Giovanni e Marta sul Lago di Iseo (Bergamo), da Claudia a Soave (Verona), poi Padova, Venezia, Ferrara, Treviso, Imola, Pesaro.

Andrea è il papà di Jacopo detto “Papo” e Carlotta detta “Tott”. Da tre anni scrive ogni notte una lettera al figlio "volato dall’altra parte dell’infinito". Un arresto cardiaco ha fermato il cuore di Jacopo il 24 agosto del 2016: aveva 10 anni e una malformazione al cuore che non gli ha lasciato scampo. Da quell’istante nasce “La rivoluzione d’amore” (sottotitolo: Storia di Papo Superhero, il bambino più coraggioso della paura), libro edito da Garzanti che schizza subito in cima alle vendite. Ne parlano in tv da Bruno Vespa a Maurizio Costanzo, dalle radio alle copertine dei giornali.

Anche Eros Ramazzotti in “Vita ce n’è” con la canzone “Dall’altra parte dell’infinito” si ispira a questa straordinaria storia. Ora dal cassetto dei sogni esce il cd SuperEroe, le parole delle canzoni scritte da Papo, la voce di Andrea che qui si inventa cantante. Il suo viaggio itinerante anticipa l’uscita del disco il 7 settembre. Mancano pochi giorni alla fine del tour e del rientro a casa, a Bollate. Tappa 17 alla Libera Università di Alcatraz, con Nora e Jacopo Fo. Poi altra tappa ad Assisi da Francesco. "Starò in giro per quest’“Avventura di Abbracci” fino al 21 agosto. Ho ricevuto richieste per passare da Pescara, tre località in Puglia, a Napoli, in Irpinia, a Roma, in Umbria, a Firenze, a Cuneo, in Trentino, a Ventimiglia, a Piacenza, a Pavia e qualcuna me la sto dimenticando. Ho già percorso 1.500 km, il CamperOne purtroppo non va ad acqua e non potrò arrivare ovunque" spiega Andrea. Duemila copie la prima tiratura del disco SuperEroe,per averla basterà un’offerta minima di 10 euro (oltre a eventuali 2 euro per spese di spedizione). I ricavati contribuiranno a sostenere il progetto “Piccoli Eroi Crescono” di Davide il Drago, associazione che porta avanti azioni che danno serenità e sollievo ai bimbi malati e alle loro famiglie.

"Papo è stato il più valoroso e divertente tra i Supereroi - scrive Andrea -. Ora che è dall’altra parte dell’infinito, si diverte a correre, saltare e a far perdere le proprie tracce: un mese è il tasso, quello dopo fa la tigre e poi forse il delfino o l’onda. Di sicuro è diventato quel qualcosa di potente e misterioso che muove le maree, l’istinto degli animali e la bellezza della natura. Di qua dall’infinito Papo è il suo sorriso, le sue battute, le nostre risate e i nostri pianti. È diventato delle lettere, dei libri, delle canzoni". Per seguire le sue avventure c’è la pagina Facebook e la Lettera quotidiana su: www.paposuperhero.com