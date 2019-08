Bollate (Milano), 3 agosto 2019 - Oltre 11mila euro in arrivo da Regione Lombardia per l’acquisto di 22 body cam. Le innovative dotazioni individuali per gli agenti di polizia locale arriveranno presto anche al comando di Bollate. Il Comune, infatti, ha partecipato al Bando regionale per l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia ed è stato selezionato tra quelli che riceverà un cofinanziamento. Le body cam, grazie ad apposite basi di aggancio, potranno anche essere installate anche sulle auto di pattuglia come dash cam (videocamera da montare sul cruscotto delle auto di servizio).

Dopo il Comune di Rho, anche Bollate introduce le nuove strumentazioni. «Gli agenti saranno in grado di documentare particolari attività di rilievo penale e o giuridico-amministrativo - spiegano dal Comando - le body-cam e le dash-cam saranno di ausilio alla Polizia locale anche nell’attività di rilevazione di violazioni. Il tutto ovviamente nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy». L’amministrazione acquisterà ventidue apparecchi, due dei quali saranno integrati con uno strumento che consente il collegamento diretto con la centrale operativa del Comando, così da mettere in condizione gli operatori della centrale di seguire tutte le diverse fasi in occasione di operazioni particolarmente delicate.