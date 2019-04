Pero (Milano), 10 aprile 2019 - Sette percorsi di sette colori differenti che attraverseranno 76 comuni di quattro province (Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese), con arrivo in piazza Duomo a Milano per un grande evento finale. È stata presentata ieri mattina, al centro Greppi di Pero, la nona edizione della manifestazione “Vuoi la pace? Pedala”, una biciclettata colorata per la pace promossa dal Coordinamento La Pace in Comune, in collaborazione con Acli milanesi e con il patrocinio della Commissione europea e dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo.

Questa edizione è dedicata «all’Europa che vogliamo», ad accompagnare promotori e partecipanti una citazione di Shirin Edabi, avvocato iraniana, Premio Nobel per la Pace, «non date mai per scontati i diritti e le libertà che avete acquisito. Non è sempre stato così in Europa e non è così in tutto il mondo».

All'incontro sono intervenuti il sindaco di Pero, Maria Rosa Belotti, presidente del Coordinamento La Pace in Comune, diversi amministratori locali in rappresentanza, tra gli altri, dei Comuni di Pregnana Milanese, Rho, Canegrate, Settimo Milanese, oltre agli esponenti del mondo dell’associazionismo, tra questi Caterina Santinon della segreteria del Coordinamento La Pace in Comune, Roberto Meraviglia, Fiab Canegrate Pedala Associazione Nazionale Amici della Bicicletta. «Un sindaco deve saper cambiare le lampadine, ma deve anche promuovere la pace nel mondo – ha dichiarato la Belotti citando Giorgio La Pira – la pace si costruisce nella quotidianità, creando relazioni, evitando che le persone si isolino, sapendo aggregare, costruendo una comunità coesa».

Nei prossimi giorni inizierà una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per raccogliere le adesioni. I sette percorsi avranno punti di partenza e successivi luoghi di ritrovo differenti. La partenza da Pero è prevista alle ore 10 dal Giardinone, qui passerà il percorso rosso.