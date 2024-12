Moritzino Club: L’Essenza dell’Inverno nelle Dolomiti

A 2100 metri di altitudine, tra le innevate cime delle Dolomiti, il Moritzino Club è il cuore pulsante dell’Alta Badia, un rifugio di lusso che fonde gastronomia d’eccellenza e intrattenimento esclusivo. Da oltre cinquant’anni, questa iconica destinazione cattura l’immaginazione di chi ama la montagna e desidera vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Durante la stagione invernale, il Moritzino diventa il luogo perfetto per immergersi nella magia delle Dolomiti. Ogni giorno, la terrazza panoramica, affacciata sulla celebre pista Gran Risa, accoglie gli sciatori con un Après-Ski iconico. Tra buona musica, champagne e una vista mozzafiato, si vive un’atmosfera conviviale e indimenticabile.

Dal giovedì al venerdì, il Moritzino Brunch è un appuntamento imperdibile: un pranzo gourmet accompagnato dalla musica leggera di un DJ, perfetto per godere del panorama dolomitico in un’atmosfera rilassata ma sofisticata. Il ristorante del Moritzino è un’oasi gourmet che sorprende con un menu prevalentemente a base di pesce, una rarità ad alta quota. Sotto la guida dello chef Marco Spinelli, i sapori del mare si fondono con la raffinatezza alpina in piatti come gli spaghetti all’astice Moritzino o le linguine al nero di seppia con gamberi di Mazara del Vallo e tartufo. Ogni portata è accompagnata da un’attenta selezione di vini pregiati, dalle eccellenze locali alle bollicine più ricercate, per un viaggio sensoriale senza pari. “La qualità è la nostra priorità assoluta,” spiega Alexander Craffonara, proprietario e custode della tradizione di famiglia. “I nostri ingredienti arrivano freschi ogni giorno, direttamente dai migliori fornitori, per garantire ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile.”

Le serate Dinner & Disco, vere e proprie cene spettacolo, offrono un’esperienza ad alta quota che unisce una cena gourmet con sfiziosi finger food e musica dal vivo. Raggiungibili con i gatti delle nevi o l’ovovia, queste serate trasformano l’inverno in un’occasione per celebrare il gusto e la convivialità sotto le stelle delle Dolomiti. Fondato nel 1966, il Moritzino Club è diventato un’icona dell’Alto Adige, un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione e ogni ospite trova il proprio angolo di felicità. Sia che desideriate scoprire la cucina gourmet, ballare sotto le stelle o semplicemente lasciarvi incantare dal panorama, il Moritzino promette un inverno da favola.

