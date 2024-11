Sala Marco Biagi

Palazzo Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1

Mercoledì 13 novembre dalle 16 alle 20

Presentazione ad ingresso libero

La riqualificazione del fondo librario di ICOM Italia, ospitato presso la biblioteca “Marzio Tremaglia” di Regione Lombardia, diventa l’occasione per restituire alla comunità uno spazio partecipato e attrattivo anche per le giovani generazioni, con un ruolo da protagonista all’interno dei circuiti culturali più dinamici della città di Milano.

Mercoledì 13 novembre, dalle ore 16 alle 20 presso la Sala Marco Biagi di Regione Lombardia, verrà presentata l’iniziativa “ICOM pop-up library: Valorizzazione dinamica e innovativa del patrimonio bibliotecario di ICOM Italia”, con l’obiettivo di aprire le porte della biblioteca “Marzio Tremaglia” a un pubblico più vasto, non solo agli operatori del settore.

Luogo di consultazione specialistica nel campo della biblioteconomia, archivistica e storia dell'editoria, che raccoglie collezioni intere di periodici fondamentali per la museologia come The Burlington Magazine e Museum International, la nuova biblioteca “Marzio Tremaglia” è pronta ad accogliere cittadini, studenti, professionisti e appassionati, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, educative e di networking.

Oltre alla pubblicazione di volumi e alla creazione di un centro studi dedicato alla museologia all’avanguardia, è previsto un calendario di eventi per rilanciare la produzione culturale della biblioteca, intercettando i bisogni delle diverse fasce di utenti con incontri in presenza e online, presentazione di libri, dibattiti, laboratori e workshop.

L’appuntamento di mercoledì 13 novembre, pensato come la fase di start-up della nuova biblioteca “Marzio Tremaglia”, si apre con una parte convegnistica dedicata alla storia della biblioteca con la partecipazione di Regione Lombardia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, AIB Lombardia, ICOM Italia, ICOM Lombardia, ANAI, il Museo Poldi Pezzoli e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. A seguire verranno presentati i servizi della biblioteca, con un momento di book crossing durante il quale verranno distribuite gratuitamente ai partecipanti le copie doppie del patrimonio librario della Biblioteca ICOM: dalle guide delle città d'arte italiane ai testi e manuali specialistici per storici dell'arte e museologi.

La biblioteca prevede inoltre la trasformazione dell'area di consultazione con l’introduzione di arredi provenienti dall’iniziativa “Non si butta via niente” che promuove la sostenibilità attraverso il riutilizzo di arredi e oggetti (https://www.nonsibuttavianiente.it/) secondo i principi dell’economia circolare.

Un progetto che punta a dare una seconda vita ad oggetti che altrimenti verrebbero scartati e che si collega alla crescente attenzione verso pratiche ecologiche e al desiderio di molte istituzioni culturali di promuovere un modello di sviluppo circolare, non solo per quanto riguarda la gestione delle risorse, ma anche in termini di educazione alla sostenibilità. Attraverso l'uso di arredi e oggetti provenienti dai musei milanesi e messi in comodato d'uso dai soci istituzionali di ICOM Italia, il progetto arricchisce gli spazi della biblioteca “Marzio Tremaglia” in modo funzionale e creativo, con un approccio che combina estetica, utilità e rispetto per l'ambiente.

Questa trasformazione non si limita all’aspetto fisico degli spazi, ma lancia un messaggio chiaro: la biblioteca può diventare un modello di sostenibilità urbana e culturale, in cui le istituzioni collaborano per creare un ambiente inclusivo e attento alle dinamiche ambientali e sociali. La nuova area di consultazione, arredata con mobili riutilizzati, invita il pubblico di ogni età a partecipare a una visione più ampia, che coniuga cultura, innovazione e impegno ecologico.

BIBLIOTECA TREMAGLIA / Per saperne di più…

La Biblioteca “Marzio Tremaglia” - Centro di documentazione regionale è una struttura della Regione Lombardia nata per rispondere alle esigenze di formazione, aggiornamento e documentazione degli operatori di biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonché degli studenti, dei cittadini e degli studiosi interessati. Possiede una raccolta costantemente aggiornata di cui fanno parte:

- oltre 20.000 monografie;

- 310 periodici, di cui 44 correnti;

- numerosi repertori bibliografici;

- cataloghi di libri antichi;

- sezione di storia locale.

Il patrimonio della biblioteca si è arricchito anche con l’acquisizione di vari fondi specialistici, tra cui il fondo ICOM (International Council of Museums), che conta oltre 1800 volumi della biblioteca del CEDO - Centro di documentazione di museologia e museografia - riguardanti la conservazione e il restauro, i beni culturali, la museologia e vari cataloghi di mostre.

