GRUPPO DI FAZIO celebra l’Evento Zero all’Aspria Harbour Club Milano: un nuovo inizio per l’edilizia nel 2025

Il fulcro dell’evento è stato il lancio del progetto OASI - Officina di Architettura Sostenibile e Innovativa. Questa iniziativa ambiziosa mira a rivoluzionare il settore edilizio attraverso quattro pilastri fondamentali: 1. Formazione continua: GRUPPO DI FAZIO si impegna a offrire un programma di formazione avanzato, progettato per mantenere i professionisti aggiornati sulle innovazioni e pratiche sostenibili nell’architettura, ponendo un forte accento sulla responsabilità sociale e sulla qualità della vita urbana. 2. Eventi esclusivi e di rete: il calendario dell’anno 2025 sarà arricchito da una serie di eventi mirati, dove i protagonisti saranno i leader e gli attori chiave dell’edilizia. Questi incontri non solo promuoveranno la condivisione di conoscenze, ma incentiveranno anche la creazione di sinergie professionali per lo sviluppo di progetti responsabili e inclusivi.

3. Piattaforma dinamica di scambio di business e bandi: OASI si concretizza in una piattaforma digitale innovativa, che permetterà ai professionisti di condividere idee e opportunità in modo dinamico. Questo strumento favorirà la collaborazione su progetti sostenibili, con particolare attenzione a soluzioni accessibili, alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento della qualità abitativa per tutti. 4. Etica e valore sociale: OASI si impegna a promuovere un’edilizia equa, dove l’innovazione tecnologica e l’impiego di materiali sostenibili siano accessibili anche a progetti di edilizia sociale. Il gruppo intende favorire politiche di inclusione, incoraggiando la partecipazione di giovani talenti e imprese impegnate nella transizione ecologica.

L’Evento Zero segna l’inizio di un capitolo entusiasmante per GRUPPO DI FAZIO e per l’intero settore. Con OASI, il gruppo si propone di essere un faro di innovazione e sostenibilità, guidando il cambiamento verso un futuro basato sulla conoscenza, la collaborazione e la responsabilità ambientale e sociale. Guardando avanti al 2025, GRUPPO DI FAZIO continuerà a crescere e ad influenzare positivamente il panorama dell’architettura e della progettazione in Italia, promuovendo un’edilizia più intelligente, etica e orientata al futuro. È possibile visitare il rinnovato showroom di GRUPPO DI FAZIO a Limbiate (MB) in via Salerno 25 per scoprire tutte le ultime novità nel mondo degli infissi e dei serramenti.