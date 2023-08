Centro Studi Modus diventa ente accreditato delle principali università telematiche italiane

Da settembre 2023 Centro Studi Modus Lecco diventa ECP (E-learning Center Point) e dunque ente accreditato delle principali università telematiche italiane.

L’accordo prevede che Centro Studi Modus entri a far parte del grande network Multiversity, il Gruppo leader in Italia nel settore dell'education che comprende gli atenei digitali Pegaso, Mercatorum (l’università telematica delle Camere di Commercio italiane), San Raffaele di Roma, la coding academy Aulab, l'ente certificatore Certipass e il Sole 24 Ore Formazione.

Centro Studi Modus traccia sempre di più la sua direzione verso un ampliamento dei servizi riguardanti la formazione scolastica di alta qualità.

Non più solamente ripetizioni per qualsiasi livello e percorso di studio, supervisione e sostegno nell’elaborazione della tesi, simulazione test di ingresso universitari, ora anche consulenza alla scelta del più corretto percorso universitario, da svolgersi in collaborazione con leader indiscussi del mercato della formazione online: Pegaso, Sole 24 Ore, Mercatorum, San Raffaele di Roma.

“Ho realizzato un sogno, quello di creare un polo di formazione e culturale importante che non abbia limiti dal punto di vista delle pertinenze” così la dott.sa Francesca Ferrara, Fondatrice e AD di Centro Studi Modus.

Centro Studi Modus accoglie studenti di qualsiasi scuola o indirizzo, è un ambiente inclusivo da ogni punto di vista, c’è molta attenzione alla valutazione e all’ascolto dei ragazzi, all’analisi del punto di partenza per selezionare il docente più adatto e definire insieme il percorso più idoneo e proficuo.

"Ora, grazie all'accordo con Uni Pegaso e Il Sole 24 Ore Formazione, abbiamo dato un valore aggiunto ai nostri servizi dedicati agli atenei, così come stiamo incrementando anche il servizio Business dedicato alla formazione Pro in azienda, per quanto riguarda i corsi di lingua e la formazione in generale” continua Ferrara.

"È un buon momento, di crescita e di espansione, un momento in cui non possiamo perdere di vista l’importanza del lavoro di squadra, sia interno che con i nostri ragazzi, che sono diventati negli anni una vera e propria community!"

Modus, con le sue due sedi di Monza e Lecco, ha visto crescere e ha accompagnato circa 9.700 studenti nel corso di questi anni.

L’istituto, nelle persone dei suoi docenti e del management, ha collaborato ad ottenere risultati importanti e non solo in termini scolastici, ma anche di crescita personale, perché in Modus l'attenzione è tutta sugli studenti, sulle loro particolarità, sulla loro unicità e su come svilupparla e renderla fruttuosa.

Questo accordo con Multiversity che comprende Uni Pegaso, Università Mercatorum, università San Raffaele di Roma e Business School de Il Sole 24 Ore, aggiunge una tessera ulteriore ad un mosaico già ricco. Centro Studi Modus guarda al 2024 quale anno del suo definitivo posizionamento quale istituto e hub di alta formazione e cultura per la provincia di Monza e Brianza.