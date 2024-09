Campionato di BBQ Agri Brianza, è qui la festa Una giornata tra buon cibo e tanto divertimento

Dopo quattro anni di assenza torna il Campionato di Barbecue 2024 di Agri Brianza. C’è grande attesa per questa eccezionale 9° edizione, con tante novità all’orizzonte e soprese davvero esclusive. Il tutto, come da collaudata tradizione, all’insegna del divertimento, dello stare insieme e del buon cibo. L’appuntamento è per domenica 15 settembre, per prendere parte alla gara di barbecue più creativa d’Italia. Sarà possibile partecipare con il proprio team (composto da un massimo di 3 persone), per sfidare così gli altri 19 team presenti e realizzando la propria ricetta barbecue preferita. Perché al Campionato di Barbecue di Agri Brianza non ci sono mai limiti alla creatività. Ma non è tutto: sono previsti ricchi e consistenti premi, con riconoscimenti per i primi tre classificati. L’occasione della gara rappresenterà anche il momento giusto per incontrare da vicino e scoprire il mondo del barbecue, girando per gli stand degli sponsor e dei fornitori e curiosando nei gazebo dei partecipanti al Campionato di BBQ della Agri Brianza BBQ School.

In questa occasione sarà anche possibile conoscere in anteprima le ricette in gara. Ed è così che, durante l’intera giornata, nel parcheggio interno di Agri Brianza a Concorezzo (MB) in via Dante 191, vi saranno street food, Toro Meccanico e altri giochi e sfide, come i Balli Country con i Wild Angels Showcooking e Workshop negli stand dei partner. Ovviamente, per la giornata del 15 settembre il negozio di Agri Brianza rimarrà chiuso per la vendita al pubblico dei suoi prodotti. Nel corso dell’evento, sarà possibile consumare anche del delizioso cibo. Per tutta la durata del campionato si potranno infatti gustare assaggi BBQ con la Streetfood BBQ Experience.

Agli stand dei partner Agri Brianza ci saranno: Finger BBQ Food (Weber), arrosticini (Lisa cuociarrosticini), pizza preparata dalla campionessa mondiale Michela Carbone (Alfa Forni) e Pulled Pork Sandwich (Traeger). Da non perdere una visita al chiosco di Gran Gelato, per rinfrescarsi con un ottimo Ice Cream artigianale.

Uno scatto delle scorse edizioni, che mostra come Agri Brianza riesca ad attrarre tantissime persone

E poi, come detto, anche tanto divertimento. Dopo pranzo, infatti, sarà emozionante attendere la fine della gara con la country line dance. I Wild Angels insegneranno a tutti gli ospiti i passi da fare per interpretare i balli country, in perfetto stile americano. E, per i più audaci, sarà possibile sfidare il toro meccanico, nell’immancabile giostra e in perfetto western-style. Il toro meccanico è gratuito, sicuro e pronto a mettere tutti al tappeto (gonfiabile). Per il più adrenalinico dei divertimenti.

********

UNA GARA AMATORIALE CHE È ANCHE OCCASIONE D'INCONTRO E DI SCAMBIO DI ESPERIENZE SU UNA PASSIONE COMUNE

Sponsor e personale del negozio accoglieranno gli ospiti

Agri Brianza organizza per domenica 15 settembre la gara di abilità nella cottura grilling e barbecue “Agri Brianza BBQ School - il Campionato”, riservato ai partecipanti dei corsi Agri Brianza BBQ School e ai clienti Agri Brianza. Chi desidera partecipare al Campionato può ancora iscriversi sul sito www.agribrianza.it seguendo le procedure di registrazione fino ad esaurimento posti. La quota di partecipazione è di 50 €. Sono ammessi alla gara un massimo di 20 team, composti da massimo tre persone. La gara si svolgerà in esterno, presso il punto vendita Agri Brianza a Concorezzo (MB), in via Dante 191. La gara è amatoriale e vuole essere nelle intenzioni un’amichevole e conviviale occasione di incontro e di scambio di esperienze su una passione comune. Tutti i clienti potranno farsi consigliare dal personale esperto di Agri Brianza e dagli sponsor presenti nei vari stand, che saranno sempre disponibili per far apprendere a tutti i presenti i segreti della cottura dei cibi e delle loro proprietà.

Ognuno potrà apprendere i segreti dell'arte del barbecue

Per ciò che riguarda la gara, il regolamento prevede che ogni partecipante dovrà realizzare una pietanza a scelta, cotta sul dispositivo barbecue. Una giuria composta da esperti di barbecue, già vincitori di Campionati di BBQ internazionali, si ispireranno ai criteri di valutazione della KCBS – ansas City Barbecue Society per valutare il gusto, il grado di cottura e l’aspetto di ogni pietanza presentata. Verranno valutati il gusto, la morbidezza e l’aspetto. Va detto che nel corso delle edizioni precedenti sono stati preparati piatti davvero eccezionali, innovativi, con delle ricette moderne che hanno sempre esaltato i sapori, unita a una certa raffinatezza negli impiattamenti. Clamorosa fu la vittoria, nel 2016, di una superlativa torta Pavlova Banoffee meringata cotta in un dispositivo a carbone, tanto per dimostrare che è la creatività e la realizzazione perfetta a convincere la giuria. Il programma prevede alle ore 10.30 del 15 settembre il momento dell’accettazione e dell’assegnazione dei gazebo, con l’inizio della gara fissato per le ore 11. Alle 16 eccoci alla presentazione delle pietanze alla giuria. Poi, alle ore 17, la proclamazione dei vincitori e una suggestiva premiazione.