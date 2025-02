BUSINESS GLOBALE, VISIONE, RIFLESSIONE, COMPETENZA E SCOPERTA

Innovazione nelle tecniche produttive e negli store, originalità nello stile, attenzione alla sostenibilità. Sono solo alcune delle caratteristiche di un sistema calzaturiero in evoluzione continua, che troverà la sua ribalta nella prossima edizione di MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura in programma a Fiera Milano dal 23 al 25 febbraio 2025. Con 853 brand di cui 415 italiani e 438 internazionali da 28 paesi, la manifestazione si conferma un evento dal respiro globale, presentandosi con la sua carica di prestigiose novità di prodotto, a conferma della importante campagna di incoming. Anche in questa edizione saranno presenti in fiera le novità delle migliori aziende internazionali e un’ampia rappresentanza di tutti i distretti manifatturieri italiani che fanno grande il Made in Italy nel mondo e che presenteranno ai buyer le loro proposte dallo stile inconfondibile. La presenza di aziende di eccellenza, italiane ed estere, che continuano a scegliere MICAM Milano come unica vetrina, conferma la fiducia dei produttori nella formula della manifestazione. A MICAM il business è garantito e non mancano tante iniziative e facilitazioni online e on site che accolgono e accompagnano gli operatori in fiera in ogni momento, trasformando la visita in una vera e propria experience esclusiva, insieme efficace, coinvolgente e stimolante. La manifestazione è unica nel suo genere grazie al suo storytelling sempre originale. Quest’anno, infatti, MICAM Milano celebrerà la capacità dei calzaturieri di rinnovarsi, evolvere e crescere continuamente. Sono loro i “game changers”, capaci di adattarsi a nuove sfide e di affrontare con coraggio il cambiamento contro ogni imprevisto mantenendo saldo il legame con la tradizione. Il mondo della calzatura è complesso, richiede sempre nuove professionalità, una capacità di visione di filiera, fantasia nell’invenzione di nuovi stili, ma anche forte rispetto per una storia di eccellenza che in Italia caratterizza il settore e le sue molteplici forme di espressione. “Con la sua ampia offerta espositiva ed un importante palinsesto di eventi, MICAM è la migliore risposta ad un momento non facile del settore calzaturiero – sottolinea Giovanna Ceolini, Presidente di MICAM e Assocalzaturifici – Il 2024 si è chiuso con un calo dell’export (-8,4% in valore) e del fatturato (-9,4%) oltre ad una flessione della produzione. Tuttavia, le previsioni indicano un graduale miglioramento del mercato entro la fine dell’anno, con prospettive di ripresa sostenute dalla capacità di innovazione e dalla resilienza delle aziende del settore. In questo scenario, MICAM si conferma un appuntamento internazionale irrinunciabile, punto di riferimento per brand, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo. La fiducia delle aziende espositrici nella manifestazione è evidente nella loro partecipazione, a dimostrazione di quanto MICAM rappresenti una piattaforma strategica per sviluppare nuove opportunità di business e affrontare con slancio le sfide del mercato.”

CENTO VOLTE MICAM! INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA

A settembre 2025 MICAM raggiungerà l’ambizioso traguardo della edizione numero 100. Per questo, comincia già a partire da febbraio il cammino verso una edizione che si preannuncia come la conferma ed un momento di celebrazione della più importante manifestazione del settore della calzatura al Mondo. “Siamo tutti consapevoli dell’importanza della centesima edizione che ci aspetta, occasione per celebrare la storia di un evento straordinario che ha accompagnato in tutte le sue edizioni le aziende del settore calzaturiero sulla vetrina internazionale dell’eccellenza e della vocazione imprenditoriale attraverso un percorso complesso, ma anche pieno di soddisfazioni – afferma Giorgio Possagno, Amministratore Delegato di MICAM. Già a partire dall’appuntamento di febbraio abbiamo avviato un nuovo storytelling, dedicato ai calzaturieri come Game Changers, per confermare e rilanciare il loro ruolo nel settore in un momento di forte cambiamento anche per MICAM, che attraverso importanti investimenti previsti nel piano industriale, mira a rafforzare il proprio posizionamento come l’appuntamento per eccellenza per garantire nuove opportunità commerciali ai nostri espositori. Abbiamo, infatti, in serbo nuove iniziative che ci guideranno verso un nuovo progetto che scopriremo nei prossimi mesi, per potenziare l’identità e la centralità della manifestazione da sempre riconosciuta come “brand” in grado di trainare nel mondo la promozione delle calzature di tendenza e qualità. A contribuire nel fare grande MICAM, anche in futuro, non potremo fare a meno delle Istituzioni come ICE Agenzia, MAECI e MIMIT, Regione Lombardia e tutti gli stakeholeder che con il loro know how sui mercati continuano a garantire alla nostra manifestazione l’affidabilità che è riconosciuta dai buyer e dalle aziende italiane ed estere. A loro ancora una volta va il mio ringraziamento, ancora più sentito, in un momento di profonda evoluzione per la manifestazione”.

MICAM X: CONTRIBUTI E VISIONI DI ESPERTI INTERNAZIONALI PER ISPIRARE IL CAMBIAMENTO

Torna anche in questa edizione, l’area MICAM X, l’innovation hub di MICAM Milano, curato da Spin360, dedicato come sempre ad importanti aspetti dell’evoluzione del prodotto del settore. Questo spazio sarà ancora una volta dedicato ai quattro temi chiave Art, fashion, heritage and future, Trends and materials, Sustainability e The future of retail che saranno esplorati da professionisti del settore e riconosciuti esperti globali. Le voci internazionali della prossima edizione su Future of Retail: Michael Ferraro, Direttore esecutivo del FIT Design and Technology Lab (DTech) presso il Fashion Institute of Technology di New York, impegnato nel coinvolgere docenti e studenti nella risoluzione di problemi industriali utilizzando design e tecnologia, creando un ponte tra industria e accademia; Jack Stratten, scrittore e ricercatore di grande esperienza che si occupa di tendenze nel retail e lavora con Insider Trends sin dalla sua fondazione, tenendo presentazioni e key speech in tutto il mondo su ogni aspetto del retail, dagli store alla supply chain, fino all'omnicanalità e alla sostenibilità. Torna, poi, la presentazione delle tendenze individuate da WGSN che caratterizzeranno numerosi appuntamenti di MICAM X. Ancora una volta, al centro della scena ci sarà la “Trends Buyer’s Guide” elaborata da Livetrend, realizzata grazie all’apporto dell’Intelligenza Artificiale che ha elaborato gli stili e i trend delle prossime stagioni attraverso un’analisi dei flussi di dati sui social

e di altre variabili, per offrire un’innovativa visione del futuro attraverso la vincente combinazione tra creatività umana e digitale.

FUTURE OF RETAIL: IL PUNTO VENDITA DEL FUTURO

Future of Retail, lo spazio dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita, ospiterà quattro aziende che propongono soluzioni avanzate utili per il settore calzaturiero. Le aziende protagoniste di quest’anno sono: AQuest, Creative Production & Technology Company;

Proke, un servizio preciso e veloce di presa misure a distanza; Threedium, The World's leading 3D and AR platform for Revenue Growth; WoV Labs con la loro proposta di Digital Product Passport.

AQuest combina creatività e tecnologia per creare esperienze digitali che connettano i brand al cuore delle persone. Offre una proposta completa di servizi – dal Visual & Interaction Design alle campagne web, dai portali online all’e-commerce, dallo sviluppo di Mobile App all’Animation Motion Design. È la realtà più premiata in Italia in ambito digitale. Proke, con un misuratore indossabile e una app, i dati rilevati da Proke possono essere utilizzati per fornire un capo perfetto.

Threedium guida la rivoluzione dell'e-commerce con configuratori di prodotti 3D avanzati e visualizzatori 3D immersivi. La sua innovativa piattaforma SaaS consente a marchi globali di creare esperienze di acquisto online coinvolgenti. Integrando perfettamente configuratori di prodotti, visualizzatori 3D e realtà aumentata nei siti di e-commerce, punta a trasformare il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti su tutti i dispositivi. WoV Labs presenta un’innovazione per rendere sempre più trasparente e diretto il contatto tra produttore e cliente finale, il Passaporto Digitale per i prodotti. Si tratta di una proposta evoluta, scalabile, alimentata dalla combinazione di blockchain e smart tag avanzati.

ITALIAN STARTUP: SPAZIO ALLE IMPRESE PIÙ INNOVATIVE

L’area Italian Start Up sarà il palcoscenico per giovani realtà italiane che daranno vita ad una serie di proposte uniche e originali. In collaborazione con StyleIT e grazie al supporto di ICE e MAECI, le startup presentate saranno: Lubello, RE49 e Yush. Lubello ridefinisce il lusso nelle calzature da donna, offrendo una collezione che incarna un'innovazione audace e un'originalità sorprendente. Caratterizzato della visione del Direttore Creativo Luca Lubello, ogni paio non è solo una dichiarazione di stile, ma una testimonianza della qualità meticolosa e del patrimonio che ha reso la calzatura italiana famosa in tutto il mondo. RE49 è il brand di calzature realizzate con materiali iconici recuperati e riciclati direttamente quali le vele delle barche, gli sdrai e gli ombrelloni delle spiagge italiane. Unisce tradizione artigianale, economia circolare, sostenibilità, tecnologia e design Italiano. Era il 1949 quando Valentino Masolini fondava la sua azienda di calzature in provincia di Udine iniziando la sua attività riciclando materiali raccolti nelle caserme abbandonate dalla seconda guerra mondiale. Nel 2020, Nicola, quarta generazione, decide di ritornare alle origini dando vita ad un brand tutto in economia circolare, RE49. Yush è leader nel settore delle calzature di lusso, unendo l’eccellenza dell’artigianato italiano con soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di approfondite ricerche scientifiche. Le calzature, realizzate a mano a Firenze con materiali di altissima qualità, incarnano l’eleganza e l’innovazione. Ogni modello integra solette intelligenti stampate in 3D e sensori IoT, con una tecnologia esclusiva di elettrostimolazione, controllabile tramite app Bluetooth, sviluppata per ottimizzare il benessere fisico, migliorare la circolazione e ridurre l’affaticamento.

AREA ACADEMY: IL BELLO DI IMPARARE DAVVERO

Non mancherà anche in questa edizione l’Area Academy, uno spazio tutto da esplorare pensato per avvicinare i giovani al mondo della calzatura. L’Academy si svilupperà in una serie di iniziative organizzate per offrire l’opportunità di scoprire il settore calzaturiero nelle sue tante sfaccettature: dalla progettazione alle tecniche di creazione della scarpa fino alla personalizzazione degli accessori. In mostra, la maestria dei giovani artigiani e del loro “saper fare”, pronto a ispirare le giovani generazioni, con un’iniziativa a cura di Alessandro Zannoni. Non mancheranno, però anche tante proposte tecnologiche: dalle macchine di maglieria Stoll che arricchiscono di finiture uniche le calzature degli atleti e quelle di lusso, alla stampa 3D Puntozero e Direct3D delle suole realizzate con materiali avveniristici, fino all’opportunità di scoprire i processi di produzione delle calzature attraverso la realtà virtuale grazie ai visori messi a disposizione dal progetto europeo Metaskills4 TCLF in anteprima assoluta a MICAM. Al centro dell’Area Academy anche un’iniziativa per scatenare la fantasia dei giovani in un’area workshop dedicata: l’opportunità di creare cappucci personalizzati e postarli taggando@micam.milano e usando l’hashtag #micamacademy2025.

Inoltre, a conferma della grande attenzione che MICAM rivolge alla formazione, il panel education, che si svolgerà martedì 25 febbraio alle ore 11.30 presso MICAMX, avrà come protagonista il grande Ferragamo attraverso il racconto di Stefania Ricci Direttore del Museo Ferragamo e responsabile degli eventi culturali nel mondo.

MICAM STUDIO: IL VALORE DELLO STORYTELLING

La nuova area ospiterà tre giornali d’eccezione: ELLE - GRAZIA ITALIA, FRANCIA E UK -VANITY FAIR che animeranno lo spazio con shooting ed incontri esclusivi. Il set diventerà la base operativa della redazione che effettuerà, in giorni diversi, brevi interviste, su tendenze, innovazione e futuro della moda. Verranno realizzati contenuti video e immagini esclusive per unire moda, creatività e storytelling che daranno ancora più valore alle calzature in esposizione.

EMERGING DESIGNERS: UN’IRRUZIONE DI INNOVAZIONE E STILE

L’area dedicata agli “Emerging Designers” ospiterà anche in questa edizione i 12 creativi provenienti da tutto il mondo selezionati da una giuria di esperti del settore moda. Sostenibilità e originalità sono le parole chiave delle collezioni presentate: materiali riciclati o riciclabili e attenzione alla filiera produttiva, ma anche stile e personalità sono solo alcune delle caratteristiche delle calzature che saranno proposte. I creativi che saranno protagonisti della prossima edizione di MICAM sono: Daphne Wattiez (brand Akvo), Ardemia de’Gennaro (brand Ardemia), Guido Aldera (brand Babù Milano), Cecilia Bringheli e Sibilla de Vuono (brand CB Made in Italy), Cristiano Magnoni (brand Crimagno Earth), Giacomo Morelli (brand Gio*Milano), Guillaume Mesly d'Arloz (brand Meeko), Corine Ferrer (brand O.Sur), Francesca Parisi (brand Parisy), Sabina Teruel (brand Sabinis), Alberto Tassinari e Francisco Batta (brand Sistta), Lello Romano (brand Sneark).