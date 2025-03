Al Carcano “Lo zoo di vetro” di Tennessee Williams con Mariangela D’Abbraccio

Dal 5 al 9 marzo 2025 Mariangela D’Abbraccio, accompagnata in scena da Gabriele Anagni, Pavel Zelinskiy e Elisabetta Mirra, sarà in scena al Teatro Carcano con un capolavoro assoluto della drammaturgia americana firmata Tennesse Williams, Lo zoo di vetro, con regia di Pier Luigi Pizzi.

Ambientata alla fine degli anni '30 del secolo scorso, la storia racconta le vicende della famiglia Wingfield composta dalla madre Amanda e dai suoi due figli, Tom e Laura, ragazza timida e claudicante. Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli con un comportamento che oscilla tra il tenero e l'eccessivo.

Laura, resa zoppa da una malattia e pertanto introversa e chiusa è come intrappolata in un suo mondo di illusioni e passa tutto il suo tempo ad ascoltare vecchi dischi, leggere romanzi e soprattutto accudire una collezione di animaletti di vetro. Tom lavora in una fabbrica di scarpe per mantenere Laura e Amanda, ma la vita noiosa e banale che conduce (nonché la morbosa presenza della madre) lo rende irascibile. Il ragazzo tenta senza successo di diventare un poeta, e cerca conforto recandosi al cinema a tutte le ore della notte per vivere delle avventure almeno con la fantasia. Questo scatena l'ansia di Amanda, che teme che suo figlio sia un alcolizzato come il padre.

Cambiano a volte i ruoli ed è un madre ad avere certe pretese ma non cambiano i desideri, ben diversi e non ricambiati. Sogni, paure, sentimenti, rimorsi, oppressione, illusioni: “Lo zoo di vetro” è un testo che tocca l'anima e ricorda cosa significhi inseguire la propria vocazione. Un'opera attraversata da una nostalgia devastante con protagoniste anime fragili che si muovono intrappolate nel loro simbolico zoo di vetro.

Uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e Best Live srl, traduzione di Gerardo Guerrieri, musiche originali composte da Stefano Mainetti, light designer Pietro Sperduti.

