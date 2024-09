Morto Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia

Gallarate (Varese) – Lutto nel mondo della politica varesina e lombarda. Questa mattina, martedì 3 settembre, è morto Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Gallaratese, di professione tassista, avrebbe compito 64 anni il prossimo 11 settembre. Da tempo lottava contro una grave malattia, scoperta proprio poco dopo il suo approdo al Pirellone. L’elezione in Regione nella scorsa tornata elettorale era stata il coronamento di una carriera politica spesa nella sua città, di cui è stato consigliere comunale, assessore e infine presidente del Consiglio comunale, carica che ancora ricopriva, e nella provincia di Varese: a Villa Recalcati, dove era stato eletto per la prima volta nel lontano 1992, aveva ricoperto la carica di assessore provinciale alla sicurezza (2002-2007) e di assessore provinciale allo sport (2007-2008).

De Bernardi Martignoni è stato uno dei protagonisti della destra varesina degli ultimi 30 anni. Sempre fedele al proprio collocamento, ne ha attraversato tutte le grandi trasformazioni dalla svolta di Fiuggi Msi-An ai recenti assestamenti, fino all’approdo a Fratelli d’Italia. In Consiglio regionale era vicepresidente della quinta commissione permanente Territorio, infrastrutture e mobilità oltre che componente della settima 'Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione' e della commissione speciale 'Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità'.

“Una grande perdita per tutto il partito, non solo per il nostro gruppo consigliare", commenta il capogruppo di Fdi al Pirellone, Christian Garavaglia., esprimendo vicinanza "alla famiglia e a tutte le persone che lo conoscevano. Anche nella malattia è stato per noi un grande esempio: il suo senso del dovere è stato sempre fortissimo, tanto che il suo contributo non è venuto a mancare nemmeno in questi ultimi mesi. Persona altruista, generosa, coerente sempre con gli ideali che lo hanno guidato nella sua azione politica ed amministrativa, a servizio della comunità''.