Morto Giorgio Napolitano, l’omaggio di Sala: “Politico di rara finezza: serio, umano e profondo”

E’ morto Giorgio Napolitano. Il presidente emerito della Repubblica aveva 98 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio che giungono dall’Italia e da tutto il mondo.

Tra questi anche quello del sindaco di Milano, Beppe Sala: "Giorgio Napolitano è stato un politico di rara finezza - ha detto - soprattutto oggi: serio, umano e profondo. Mi è stato vicino in diversi e difficili momenti. Non me ne scorderò mai”.

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha ricordato Napolitano in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Regione Lombardia. "È morto Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. È stato il primo presidente eletto per due volte nella storia d'Italia. Ai suoi familiari e ai suoi cari giunga il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia. Riposi in Pace".