Voghera e Varzi unite in nome della cultura

Cinquecentomila euro da Fondazione Cariplo ai Comuni di Voghera e Varzi, per progetti di rigenerazione culturale, con il bando “Progetti Comuni“. L’obiettivo è consolidare quanto realizzato con il Pnrr per la valorizzazione turistico-culturale del territorio. I fondi saranno ripartiti in 325mila euro per Voghera e 175mila euro per Varzi, per supportare iniziative come la realizzazione di un circuito artistico. Paola Garlaschelli, sindaca di Voghera, ha spiegato: "La ripartenza del nostro storico teatro, unitamente allo sviluppo di una forte offerta performativa a Varzi, ci ha spinti a formare questa alleanza per ottimizzare le risorse e arricchire la vita culturale delle nostre comunità. Siamo impazienti di dare vita a questo progetto e di offrire nuove opportunità di intrattenimento ai nostri cittadini". Giovanni Palli, sindaco di Varzi, ha commentato: "Voghera e Varzi saranno protagonisti di questo progetto, mirato a rendere il nostro territorio sempre più crocevia di arti, popoli e viaggiatori".

Nicoletta Pisanu