Il trucco del parente nei guai, catturati due truffatori di anziani: avevano le tasche piene di gioielli

Vigevano (Pavia), 4 agosto 2024 – Contattavano al telefono le loro vittime, quasi esclusivamente anziani, presentandosi come i legali di un congiunto. E spiegavano che quest’ultimo aveva causato un incidente e che, per evitare denunce, erano necessari soldi o anche gioielli da consegnare alla parte lesa per chiudere la questione.

Due ventenni del Napoletano sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Vigevano per truffa aggravata e ricettazione. Nei loro confronti il questore di Pavia ha emesso un foglio di via che ne vieta il ritorno a Vigevano per i prossimi due anni. I due sono stati controllati venerdì dagli agenti della Volante, insospettiti dal loro atteggiamento perché, incrociando la pattuglia, avevano cambiato direzione accelerando l’andatura. L’auto su cui si trovavano, poi risultata di proprietà di un autonoleggio, è stata fermata e gli occupanti perquisiti: nelle tasche entrambi avevano numerosi gioielli di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. La perquisizione dell’auto ha fatto ritrovare sotto a un sedile un sacchetto con altri gioielli e una modica quantità di droga. Gli agenti sono riusciti a risalire ai proprietari dei gioielli e a ricostruire il modus operandi dei due giovani truffatori che, almeno nell’ultima giornata, avevano colpito in un centro lomellino non lontano da Vigevano e anche a Novara, che dista dalla città ducale poco più di una trentina di chilometri.Gli accertamenti degli agenti del vicequestore Rossana Bozzi sono in corso per stabilire se i due truffatori siano responsabili anche di altri episodi analoghi avvenuti di recente in Lomellina.