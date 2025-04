La frazione secca?. Un ritiro a settimana. E scatta la polemica

CILAVEGNA (Pavia)

È partita ieri la nuova modalità di ritiro della frazione secca dei rifiuti. Il passaggio per il ritiro degli scarti, da esporre in sacchi semitrasparenti, non avverrà più a cadenza settimanale ma ogni 15 giorni. Non è però l’unica novità: contemporaneamente verrà potenziato il ritiro dei pannolini, pannoloni e traverse che andranno esposti in un apposito mastello da 4 litri: i passaggi saranno due a settimana, mercoledì e sabato su richiesta. Le modifiche del “porta a porta“, soprattutto in relazione alla frazione secca, non trovano parere unanime. Per l’ex sindaco Giovanna Falzone "le tempistiche non sono corrette: l’operazione avrebbe dovuto essere effettuata in autunno, con tempi più dilatati e più attenzione alle specifiche necessità". La scelta dell’Esecutivo guidato da Manuel Maggio (nella foto) dovrebbe comportare un risparmio di 15 mila euro l’anno. Falzoni ha chiesto anche che siano rivisti gli orari di apertura dell’isola ecologica nei weekend.

U.Z.