Sul tratto di statale 494 si va troppo veloce. I residenti vogliono dossi

Più sicurezza per il tratto della statale 494 che attraversa il paese. E’ quello che chiedono i residente di Zeme Lomellina dopo l’incidente, avvenuto sabato sera, che per fortuna non ha provocato feriti: il conducente di un’auto ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il muro della casa parrocchiale. Lo stesso conducente, illeso, ha poi contattato il parroco per fornire le proprie generalità. I residenti, chiedono, tra le possibili soluzioni la posa di dossi artificiali o dispositivi che rilevino la velocità dei veicoli.