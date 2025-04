Si ribella ai carabinieri. Scattano le manette

VIGEVANO (Pavia)Era stato fermato con un connazionale nella zona della stazione di Vigevano e trovato con 26 grammi di hashish e di 0,34 grammi di cocaina oltre a 370 euro in contati per i quali, una volta condotto in caserma per l’identificazione, era stato denunciato a piede libero per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nei guai era finito anche il connazionale di 22 anni che era con lui, risultato illegale sul territorio nazionale e per questo denunciato. Ma è stato al momento del rilascio che H.G.A., 19 anni, egiziano, regolare in Italia, ha preteso che gli venissero restituiti i soldi che aveva con sé e questo nonostante i carabinieri gli avessero spiegato l’impossibilità di soddisfare la richiesta visto che le banconote erano già state poste sotto sequestro. Per nulla convinto, una volta all’esterno della caserma, il giovane ha iniziato a minacciare e ingiuriare i carabinieri. Poi ha raccolto una pietra e l’ha lanciata oltre la recinzione della caserma centrando il lampeggiante di un’auto di servizio e mandandolo in frantumi. L’episodio è avvenuto martedì sera a qualche ora dal controllo dei due giovani extracomunitari nella zona dello scalo ferroviario. È stato allora che i carabinieri che si trovavano in caserma sono usciti e si sono lanciati all’inseguimento del 19enne egiziano che stava cercando di scappare a piedi, ma che è stato bloccato poco dopo. A quel punto per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Pavia. U.Z.