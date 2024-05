Operaio inciampa in un tombino. Trauma costale

Stava livellando il cemento e, procedendo all’indietro, è inciampato in un tombino sporgente, cadendo al suolo e procurandosi un trauma costale. Il muratore, un 35enne romeno, è stato soccorso in un cantiere edile tra via Cirano e via Stanislao Intini, nella zona industriale di Landriano. L’infortunio sul lavoro è successo ieri poco dopo le 8, quando la centrale operativa di Areu, ricevuta la richiesta di soccorso lanciata dai colleghi del muratore, ha inviato sul posto sia l’ambulanza sia l’automedica. Il ferito non aveva perso conoscenza e non è stato necessario rianimarlo, ma è stato valutato sul posto e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico. Le conseguenze non sono risultate gravi ma andranno verificate all’esito degli accertamenti clinici per sospette fratture. Nel cantiere hanno avviato accertamenti i carabinieri della Compagnia di Pavia e gli ispettori dell’Ats.

S.Z.