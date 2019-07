Vigevano, 3 luglio 2019 – Oltre 850 chili di prodotti alimentari privi dei dati di identificazione, dei requisiti di tracciabilità e che non rispettavano i protocolli di autocontrollo per la sicurezza alimentare. E' quello che i carabinieri del Nas di Cremona ed il personale della Ats di Pavia hanno trovato a seguito di un controllo effettuato presso un ristorante di Vigevano gestito da una donna di nazionalità cinese. I prodotti ed i semilavorati a base di carne e pesce, per un valore di almeno 15mila euro, erano destinati ad essere consumati dai clienti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Per l'esercente è in arrivo una sanzione amministrativa molto salata.

