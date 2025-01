Lezioni Lgbtiq+ a scuola, "progetto rispettoso e adeguato"

Il progetto “Far bene per stare bene“ era stato da me ideato quando ero assessore alle Pari opportunità più di dieci anni fa. E l’intento era quello di promuovere il rispetto per l’altro, senza discriminazioni di sorta". Cristina Niutta (nella foto), oggi consigliera comunale del Pd, aveva pensato all’iniziativa con lo Sportello antidiscriminazioni all’epoca della Giunta Cattaneo. Nel 2022, invece, l’allora assessora Barbara Longo era stata attaccata per il progetto e costretta a rinunciare alla delega alle pari opportunità. "Ogni volta che si propongono progetti contro le discriminazioni (tutte) e il bullismo – ha aggiunto Niutta – qualche esponente di destra attacca invocando inesistenti teorie gender". Il progetto, suddiviso in quattro moduli, affronta tematiche diverse in modo adatto alla scolaresca che chiede liberamente di attivarlo. "Le persone Lgbti+ esistono – ha sottolineato il presidente di Coming-Aut Cecilia Bettini –, non sono né ideologia né propaganda, come vuole far credere chi parla di rispetto ed educazione e nei fatti rivela la peggior omolesbobitransfobia". M.M.