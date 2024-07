Pavia, un’isola in viale XI Febbraio "Così salviamo i pedoni"

Pavia – Dopo le isole salvapedoni realizzate in Borgo Ticino e in corso Manzoni, sono cominciati i lavori per mettere in sicurezza anche l’attraversamento pedonale di viale XI Febbraio, in corrispondenza dell’ingresso al Castello visconteo. Durante i lavori è istituito il divieto di sosta per l’intera giornata con rimozione forzata per la soppressione dei posti auto in prossimità delle aree di intervento. La viabilità verrà gestita con senso unico alternato mediante movieri e semaforo mobile. Le prime isole realizzate hanno subito raccolto critiche da parte di chi le ritiene inutili. "La sicurezza stradale per una città come Pavia che nell’ultimo anno ha avuto quattro morti e più di mille incidenti dev’essere una priorità – spiega l’assessore alla Mobilità, Alice Moggi – Le isole salvapedoni non sono inutili, anzi proteggono gli utenti più fragili della strada e, restringendo la carreggiata, limitano la velocità".

Ma in corso Manzoni sabato si è verificato il primo problema: con le auto in sosta in prossimità dell’isola salvapedoni, gli autobus non passavano. "In corrispondenza delle isole salvapedoni sono stati messi divieti di sosta fino a fine lavori – aggiunge l’assessore – che impediscono, o avrebbero dovuto impedire, alle auto di parcheggiare. Questo perché ovviamente gli stalli andranno rivisti. Qualcuno però ha spostato un cartello per parcheggiare comunque, anche se il divieto è chiaro. Ho chiesto l’intervento della Polizia locale affinché venga ripristinato il divieto e mi auguro non succeda più".

Intanto oggi in via Scopoli, nel tratto tra viale Gorizia e via Volta, incominciano anche i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche. Durante l’intervento sarà istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta per la soppressione di tutti gli stalli di sosta in prossimità delle aree interessate. Inoltre da oggi e fino a giovedì dalle 7 alle 19 verrà sospesa temporaneamente la circolazione a tutte le categorie di veicoli eccetto mezzi di cantiere, forze di polizia e mezzi di soccorso in via Calchi tra il civico 1 e il 3. Infine verrà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta in via Bernardino De’ Conti da oggi a giovedì, come previsto dalle ordinanze comunali.