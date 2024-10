Furti notturni nei bar. Arrestato in flagranza

Due colpi in una notte, uno riuscito e l’altro fallito, ai danni di bar. E il presunto responsabile di entrambi è stato arrestato dai carabinieri. A.M., 36enne vogherese, è stato fermato dai militari del Radiomobile verso le 6 di ieri. La pattuglia era stata inviata dalla centrale operativa in piazza Duomo per una effrazione e i carabinieri "hanno sorpreso il malintenzionato – riferisce la nota diramata dall’Arma – mentre tentava di allontanarsi dal bar Duomo 67, dove poco prima si era introdotto, previa effrazione della saracinesca, tentando, senza riuscirci, di asportare il denaro contenuto all’interno della cassa". L’arresto è scattato in flagranza per il tentato furto aggravato. Non solo. "Ulteriori accertamenti eseguiti nell’immediatezza – proseguono i carabinieri – in relazione a un ulteriore analogo episodio, perpetrato nella nottata, hanno consentito di appurare la responsabilità dell’arrestato anche in ordine a un furto commesso alle 2 presso il Bar4, di corso XXVII Marzo, constatando che l’uomo si era introdotto, previa effrazione, asportando denaro contante contenuto all’interno della cassa".

Stefano Zanette