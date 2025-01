Ex scalo in balìa del degrado: "Si intervenga al più presto". L’allarme del gruppo civico “Vigevano prima di tutto“

VIGEVANO (Pavia)Una sorta di discarica nel cuore della città. Si sta trasformando in questo l’ex-scalo ferroviario di Vigevano che sorge a pochi metri dalla stazione ferroviaria. L’area è di competenza di Rfi, la società di Ferrovie che si occupa della gestione delle infrastrutture. "È inconcepibile una situazione simile per una città che si definisce civile – è la denuncia sollevata dal portavoce del gruppo civico Vigevano Prima di tutto, Piero Marco Pizzi – così come nessuno degli amministratori che si sono succeduti in città abbia mai messo pressione a Rfi per intervenire. Si tratta di una situazione di estrema emergenza che si commenta da sola".

Come purtroppo accade spesso non appena in una area vengono abbandonati rifiuti per un effetto di emulazione in pochi giorni cresce il numero di chi fa altrettanto sino ad arrivare ad una situazione difficile da tollerare. "Come cittadini – conclude Pizzi – chiediamo all’amministrazione comunale e a tutti gli enti preposti di intervenire immediatamente per porre fine a questo scempio restituendo decoro e sicurezza a una delle aree più importanti della nostra città".

U.Z.