Danni alla transenna. Risarcito il Comune

Fuori strada con l’auto, danneggiando una transenna parapedonale, ora il Comune di Voghera sarà risarcito. La vicenda è raccontata in una determina pubblicata sull’albo pretorio comunale, con la quale Palazzo Gounela accetta il pagamento di 350 euro dalla compagnia assicurativa dell’automobilista.

Il fatto risale all’8 gennaio ed è successo in via Ariosto, alla periferia di Voghera. Il conducente del veicolo aveva accidentalmente urtato la transenna parapedonale e l’aveva danneggiata. Era stato necessario rimuovere il manufatto e riposizionarlo, il Comune aveva quantificato la spesa in 350 euro. Il servizio economato provveditorato comunale ha chiesto il risarcimento del danno al proprietario del veicolo. Il primo febbraio la somma è stata pagata.

Ora, con la determina pubblicata sull’albo pretorio, il Comune ha accettato la somma "a totale risarcimento dei danni causati alla transenna parapedonale nell’ambito dell’incidente", si legge nel documento, "da parte dell’automezzo identificato".

N.P.