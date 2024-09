Cassolnovo, vigili sotto accusa per concussione: rinviati a giudizio la comandate e il suo vice

Cassolnovo (Pavia) – Sono stati rinviati a giudizio Maria Grazia Pietrapertosa e Luigi Critelli, rispettivamente comandante e vice della polizia locale di Cassolnovo all’epoca dei fatti contestati, che risalgono al periodo tra 2021 e 2022.

La decisione è stata presa ieri dalla Gup Daniela Garlaschelli, al termine dell’udienza preliminare. Il dibattimento si aprirà il 28 novembre. Secondo le accuse, gli agenti si sarebbero fatti consegnare due moto che circolavano senza targa e assicurazione, mezzi che però non sarebbero stati ufficialmente sequestrati: secondo gli inquirenti, gli agenti avrebbero suggerito ai proprietari di venderle a persone da loro indicate e a un prezzo inferiore al loro valore, per evitare il sequestro. Accuse che saranno valutate in sede di dibattimento.

Si sono costituite parti civili al procedimento il Comune, assistito dal legale Gianluigi Tizzoni, e i due ragazzi proprietari delle moto. Nell’ambito dell’inchiesta i due agenti erano stati arrestati nel 2023, situazione che aveva portato l’amministrazione di Cassolnovo a dover chiedere supporto ai Comuni vicini per garantire il giusto numero di agenti per il presidio del territorio.