Area contesa dal 1990. L’ha comprata il Comune

Si è conclusa l’annosa contesa tra il Comune e la proprietà di Villa Chiesa-Abbiati per un terreno tra via Bischizio e corso Repubblica usato come area verde e parcheggio pubblico. Il sindaco Alice Zelaschi spiega che "in forza di una trattativa andata a buon fine con la società immobiliare è stato deliberato l’acquisto del lotto da 1.800 metri quadrati. Costo complessivo, 180mila euro. Nell’accordo è prevista anche l’istituzione di una servitù di passaggio in favore della proprietà della villa". La contesa era nata nel 1990, quando Comune e proprietà avevano firmato una convenzione che prevedeva la cessione del lotto al municipio "in cambio del permesso di realizzare un piano di recupero della villa" che "non è stato possibile attuare per vincoli della Sovrintendenza", commenta il sindaco. Nel 2021 i nuovi proprietari hanno fatto ricorso al Tar per illecita occupazione: respinto. Lo ha però accolto il Consiglio di Stato, dando al Comune tre opzioni tra cui è stato scelto l’acquisto.

N.P.